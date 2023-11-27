Kış uykusu tutmayan ayı böyle poz verdi. Uludağ'da gece kulubüne indi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da kış uykusuna yatamayan ayılar yerleşim yerine indi. Ayının biri görüntü çekilen otomobili kokladı diğeri ise piknikçilere saldırdı. O anlar görüntülendi.

KAYNAK: İHA
Kış uykusu tutmayan ayı böyle poz verdi. Uludağ'da gece kulubüne indi

Ayılar kış uykusuna yatmayınca, Uludağ'ın merkezine indi...Korku dolun anlar kamerayla görüntülendi. Ormanda yiyecek bulamayan ayılardan birisi kar üstünde kendisini görüntüleyen günübirlikçilere saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Ayılar daha sonra bölgedeki restoran sahipleri tarafından ekmekle beslendi.
Doğada 3 ila 7 aya yayılmış bir dönemi uyku halinde geçiren, mevsime göre kasım ya da aralık aylarında uykuya yatıp mart ile nisan arasında uyanan ayılar kış uykusunu unuttu. Uludağ Sarıalan'da bulunan 3 ayı ailesinin gözünü uyku tutmadı.
Ormandan Sarıalan'daki yerleşim bölgesine gelen ayı ailesi yiyecek aradı. Anne ayı, ailesiyle beraber yiyecek bulamayınca, kendilerini görüntüleyen vatandaşlara saldırdı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
Diğer yandan, ayıların yemek aradığını gören restoran sahipleri hayvanları ekmeklerle besledi. Karnı doyan ayıların sakin tavırları dikkat çekerken, kendilerine verilen ekmekleri ise afiyetlle yediler.

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