Kış yorgunluğu nasıl önlenir

İşte kış yorgunluğununu önlemenin yolları ve ayrıntılı bilgiler...

KAYNAK: Haber Merkezi
Kış yorgunluğu nasıl önlenir

Günlük hayatımızı olumsuz yönde etkileyen kış yorgunluğunu önlemenin yolu nereden geçer? İşte o yorgunluğu ortadan kaldırmanın yolları...

ODANIZ UYGUN MU KONTROL EDİN

Odanın ısısından, yeterli temiz hava içermesine kadar, birçok etken uykunuzu etkiler. Bu yüzden uyumadan odanızın sizin için en uygun koşullarda olduğundan emin olun.

UYKU DÜZENİNİZİ YARATIN

Herkesin uyku ihtiyacı farklıdır ve verimli olduğu sürece 6 saat de 9 saat de yeterli. Unutmayın ki önemli olan uykunun niceliği değil niteliği.

D VİTAMİNİ TAKVİYESİ ALIN

Kış yağmurları, mevsimin karanlığı derken bedenlerimiz ihtiyacı olan yeterli güneş ışığını alamıyor. Bu eksikliği D vitaminiyle giderin.

ELEKTRONİK DETOKSU YAPIN

Dostumuz sandığımız elektroniklerin yaydığı radyasyon da uykuyu bir o kadar etkiliyor. REM evresindeki rahatsızlıkları önlemek için uyumadan en az 1 saat önce telefonlarınıza iyi geceler dileyin.

UYKU İÇİN SICAK BİR DUŞ ALIN

Sabah alınan sıcak bir duş vücut ısısını dengeler. Başka bir seçenek olan ılık süt ya da bitki çayı, vücudun uygun ısısına ulaşmasına yardımcı olurken bir yandan da bedeninizi rahatlatıyor.

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