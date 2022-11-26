Merve Özbey'den çocuklarına mektup. ''Biz değiştiremedik özür dileriz'' sözleriyle bitirdi

Özbey, 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift, geçtiğimiz yıl şubat ayında ise ilk çocukları Elif Özüm'ü kucaklarına almıştı. Kenan Koçak ve Merve Özbey çifti Emir adını verdikleri ikinci çocuklarını ise Eylül ayında kucaklarına aldı.

Sosyal medya hesabından çocuklarına dair dikkat çeken paylaşımlara imza atan Merve Özbey onlara ne kadar değer verdiğini ve üzerlerine titrediğini her fırsatta göstermekten de geri durmuyor.

Gündemi takip eden ve paylaşımlarında önemli mesajlar vermekten de geri durmayan Merve Özbey bu defa çocuklarına yazdığı bir mektubu takipçileriyle paylaştı. Gündemdeki köpek katliamlarına da göndermede bulunan Merve Özbey, Instagram hesabı üzerinden paylaştığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Yavrularım…

Hayatta kalmak için, öğrenmek için çabaladığınız dönemdesiniz. Bakıyor görüyor ve hissediyorsunuz… Ben elimden geldiğince size en iyisini öğretmeye çalışşam bile zekanız karşısında inanın ki çok çaresiz kaldığım zamanlardan geçiyorum.

Şimdilik düşündüğüm tek şey vicdanlı, merhametli çocuklar olmanız için çabalıyor olmak.

Hep cesur çocuklar olacaksınız. Doğru olduğunuzu biliyorsanız başınızı eğmeyeceksiniz. Okuyabildiğiniz kadar okuyup, gezebildiğiniz kadar gezin anneciğim…

Kalbiniz ne istiyorsa onu yapın. Hep güzel şeyler olmayabilir hayat bu. Sizin yetemediğiniz yerde izniniz olursa ben ve baban olacağız. Yolu göremediğiniz yerde size ışık olmak için hep buradayız…

Yavrularım…

Hayvanlar; sevmek ve sevilmek için varlar… ileride bakabilecek durumda olursanız mutlaka sahiplenin.

İnsanlar; sevmek ve sevilmek için varlar… Kalabalık olmak, yemekler yemek, bir şeyler paylaşmak her zaman iyi gelecektir size…

Doğa; sevmek ve sevilmek için var…

Koruyun kollayın! Bunu yapın ki hayat daha yaşanır hale gelsin…

Yani demem o ki eğer büyüdüğünüzde dünyada hayvan katliamları öldürülen kadınlar, çocuklar, savaşlar, değer verilmemiş bir tabiat görürseniz bunlar bizim suçumuz! Sizin değil…

Biz değiştiremedik özür dileriz. Ama sizden çok ümitliyiz."