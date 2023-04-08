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Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

Küçük yaşından beri modellikle uğraşan Victoria Secret'ın güzel ismi Joy Corrigan, sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin son pozları dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

Galeri Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:31
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Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

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Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

Sports Illustrated ve Playboy için daha önce pozlar veren Victoria's Secret modeli Joy Corrigan, sosyal medyada yayınladığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti.

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Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

İlk modellik deneyimini 14 yaşında yaşayan ve 18 yaşında ajansa girerek ün kazanan Joy Corrigan, şimdilerde Victoria Secret modelliği yapıyor.

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Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

Instagram hesabında 948 bin takipçisi olan Joy Corrigan, "Seksi olmayı seviyorum ve cildimi göstermeyi seviyorum çünkü sahip olduğum vücudu elde etmek için gerçekten çok çalışıyorum. Bu konuda her zaman çok özgür ruhlu oldum" demişti.

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Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

İşte Joy Corrigan'ın son pozları...

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Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

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Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

8/16
Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

9/16
Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

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Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

11/16
Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

12/16
Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

13/16
Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

14/16
Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

15/16
Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

16/16
Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı

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