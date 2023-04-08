Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı
Victoria's Secret modelinin pozları sosyal medyayı yıktı geçti. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı
Küçük yaşından beri modellikle uğraşan Victoria Secret'ın güzel ismi Joy Corrigan, sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin son pozları dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.
Sports Illustrated ve Playboy için daha önce pozlar veren Victoria's Secret modeli Joy Corrigan, sosyal medyada yayınladığı gönderileriyle dikkatleri üzerine çekti.
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İlk modellik deneyimini 14 yaşında yaşayan ve 18 yaşında ajansa girerek ün kazanan Joy Corrigan, şimdilerde Victoria Secret modelliği yapıyor.
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Instagram hesabında 948 bin takipçisi olan Joy Corrigan, "Seksi olmayı seviyorum ve cildimi göstermeyi seviyorum çünkü sahip olduğum vücudu elde etmek için gerçekten çok çalışıyorum. Bu konuda her zaman çok özgür ruhlu oldum" demişti.