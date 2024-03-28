Kişi arkadaşından bellidir atasözünün anlamı nedir?

Kişi arkadaşından bellidir atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir kişinin anlaşabildiği, kendi huyuna uyan, düşünceleri kendi düşüncelerine yakın kişilerle arkadaşlık edeceğini anlatan bir atasözüdür.

Bu atasözüyle, bir kişinin nasıl bir insan olduğunu öğrenmek için, onun arkadaşının kişiliğine bakmak gerektiğini ifade etmektedir.

KİŞİ ARKADAŞINDAN BELLİDİR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Kişi arkadaşından bellidir, o çocukla arana mesafe koymazsan çevrendeki herkes senden kaçar."