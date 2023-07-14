Kişi başına düşen borç miktarı ortaya çıktı

Vatandaş, yüksek enflasyon karşısında kredilere yöneldi.

Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine göre, bireysel kredi kullananların sayısı 38 milyon 565 bin kişiye ulaştı.

Kredi borcu büyüklüğü de 2 trilyon 107 milyar TL’yi aşarak rekor seviyeye çıktı. Kişi başına ortalama kredi borcu ise 54 bin 527 TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin yeni yayımladığı “Aylık Bülten”e göre Mayıs 2023 sonu itibarıyla bireysel kredi kullananların sayısı Nisan 2023’e (aylık) kıyasla 87 bin, Mayıs 2022’ye (yıllık) kıyasla 1 milyon 941 bin artarak 38 milyon 565 bin kişiye ulaştı.

Bu kişilerin kredi borcu büyüklüğü de aylık yüzde 5.76, yıllık yüzde 82.47 artarak 2 trilyon 107 milyar liraya ulaştı ve ilk kez 2 trilyon lirayı aştı.

Kişi başına ortalama kredi borcu (riski) ise 54 bin 627 liraya çıktı. Bu tutar önceki ay 51 bin 769 lira, Mayıs 2022’de 31 bin 523 liraydı.

20 BİN 605 LİRA

Bireysel krediler kapsamında özellikle bireysel kredi kartları kullanımındaki artış dikkat çekiyor.

Kredi kartı borcu olanların sayısı aylık 191 bin, yıllık 2 milyon 986 bin artışla 34 milyon 892 bin kişiye çıktı.

Bu tür borç büyüklüğü de aylık yüzde 11.35, yıllık yüzde 174 artışla 719 milyar lira oldu.

Mayıs 2022’den Mayıs 2023’e ortalama borç tutarı da 8 bin 225 liradan 20 bin 605 liraya yükseldi.

Bunların yanında yıllık bazda kredili mevduat hesabı (ek hesap) kullanan kişi sayısı 26 milyon 481 bin kişiden 27 milyon 873 bin kişi, borç tutarı da 47.8 milyar liradan 122.1 milyar liraya çıktı.

Ortalama borç 4 bin 381 lira. Daha çok güncel ihtiyaçlar için kullanılan ihtiyaç kredisinde ise kişi sayısı 15 milyon 147 binden 14 milyon 147 bin kişiye inerken bu tür borç büyüklüğü 477.3 milyar liradan 741.2 milyar liraya ulaştı. Ortalama borç 51 bin 298 lira.