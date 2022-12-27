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16 yaşına kadar sinsice ilerliyor. Anne ve babalara kritik uyarı

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cemil Çelik Borderline kişilik bozukluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 09:29
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Kişilik bozukluğu 16 yaşına kadar sinsi sinsi ilerliyor. Psikiyatri Uzmanından anne ve babalara kritik uyarı

16 yaşına kadar sinsice ilerliyor. Anne ve babalara kritik uyarı
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Posta’da yer alan bilgilere göre, Borderline kişilik bozukluğu her 100 kişiden 2’sinde görülüyor. Ancak kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülüyor.

Görülme sıklığı oldukça yaygın olan Borderline kişilik bozukluğu yaşına kadar teşhis edilemiyor

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Cemil Çelik, “Borderline kişilik bozukluğu, diğer adıyla 'sınırda kişilik bozukluğu' psikolojik bir rahatsızlıktır” dedi.

Doç. Dr. Çelik, Ergen yetişkinlerde de görülebilen bu hastalığın tanısının 16 yaşına kadar koyulamayacağının altını çiziyor.

Çelik, “Erken yetişkinlerde görülebilir ancak 16 yaşına kadar tanı koyulamaz. Aşırı öfke, sinirlilik hali çocukların ergenlik dönemlerinde görülen doğal davranışlardandır. Fakat yaş ilerledikçe bu durumlar azalmak yerine devam ediyorsa ve diğer semptomlar da görülüyorsa bu tanı konulabilir. Hastalık bu safhalarda tedavi edilirse, ilerleyen dönemlerde iyileşme görülebilir. Kadınlarda, erkeklere oranla 3 kat daha fazla görüldüğü belirlenmiştir.” Açıklamasında bulundu.

NEDEN OLUR?

Borderline kişilik bozukluğu ile alakalı en çok merak edilen konulardan biri ise elbette hastalığın nedenleri ve tetikleyicileri. Doç. Dr. Çelik, genetik yatkınlığın tetikleyici etken olduğunu söylüyor;

“Borderline genetik mi sorusuna istinaden yapılan araştırmalarda, kişilik bozukluklarının genetik bağı olduğu, ailede olan başka bir psikiyatrik hastalığın tetikleyici olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda, erken yaşta yaşanılan travmalar, özellikle çocukluk döneminde yaşanılan ihmal, taciz, terk edilme gibi olaylar borderline kişilik bozukluğunda görülen en önemli etkenlerdendir. Bu şekilde olan çok vaka görülmektedir.”

SONUÇLARI

Psikiyatr Doç. Dr. Cemil Çelik borderline kişilerin toplumun parçası olmakta zorlandığını söylüyor ve bu kişilik bozukluğunun yarattığı problemleri sıralıyor.

Çelik, “Kişi, toplumun bir parçası olarak istikrarlı bir hayat süremez, eğitim hayatında güçlükler yaşar, sık sık iş değiştirme, aşırı öfke, aşırı cinsel aktivite, alkol madde kullanımı, dürtüsellik, hızlı araba kullanma, kendine zarar verme, kavga vb. davranışlardan dolayı hapse girmeye kadar sorunlar yaşar. Kadınlarda istenmeyen gebelik durumuna neden olabilir.” Dedi.

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