Kışın cildinizi canlandıracak besinler

Havaların buz kestiği, yağışların etkisini artırdığı kasvetli kış günlerinin yıpratıcı etkilerinden özellikle de yüzümüzü korumamız çok zor oluyor. Üstelik bir de sıcak yaz günlerinde bilinçli davranmayıp güneşin zararlı ışınlarına yüzümüzü teslim ettiysek, yıpranma, kuruma, kırışıklıklar ve lekelenmeler derken cildimiz çok daha hızlı yaşlanabiliyor. Peki ne yapmalı?

SU

Cildi nemlendirmeye önce içerden başlayın. Bunun için de, su içmek için susamayı beklemeyin. Cildin yeterli nemini sağlayabilmesi için her gün kilo başına 30 ml su içmeye özen gösterin. Örneğin 70 kg olan bir kişi günde yaklaşık 2100 ml yani yaklaşık 2 litre su içmeli.

SOMON

Omega 3 ise yıpranan ve kuruyan cildin onarılmasını ve hücre zarı yapısının yenilenmesini sağlıyor. Üstelik cilt yenilenmesi ve doku onarımı için olmazsa olmaz bir bileşen olan kolajen dostu olarak öne çıkıyor. Haftada iki gün ızgara veya fırında somon tüketmeyi ihmal etmeyin.

ISPANAK

A vitamini ciltte kırışıklık oluşumunu azaltmanın yanı sıra nem kaybını önlüyor. Bir insanın günlük 700-900 mikrogram A vitamini gereksinmesi bulunuyor ki, bu gereksinmeyi karşılamak için günde 1 avuç kadar (yaklaşık ½ kase) ıspanak tüketin.

HAVUÇ

Ayrıca havucun içeriğindeki retinoller, akne ve cilt lekeleri tedavisinde kullanılan başlıca bileşenlerden biri. Günde 1 adet havuç yiyerek cilt lekeleri ve sivilce oluşumu ile savaşabilirsiniz.

LİMON

C vitamini bilinen en büyük antioksidanlardan biridir. Limon, greyfurt, portakal, kivi gibi C vitamini kaynakları hem yazın güneşin zararlı etkilerinin verdiği hasarı hem de UV ışınlarının yaratabileceği cilt hasarlarını azaltmada etkilidir. Bu etkisini ise serbest radikallerden cildi koruyarak yapmaktadır.

AVOKADO

Avokadonun içerdiği tekli doymamış yağ asitleri, cildin nemini korumada fayda sağlıyor. Bu sayede kırışıklık ve ince çizgi görünümünün oluşmasını geciktiriyor. Bunun yanı sıra içerdiği yağ asitleri sayesinde, cildin ihtiyaç duyduğu A ve E vitaminleri gibi yağda çözünen vitaminlerin emilimini artırarak cilt sağlığını destekliyor.

BİTTER ÇİKOLATA

Kakao atar damarları genişleterek cilde giden kan miktarını artırır ve bu sayede daha sağlıklı bir cilt görünümü sağlar. Ayrıca içerdiği flavonoidler sayesinde antioksidan kapasitesi yüksek bir besindir. Ancak yüzde 70 ve üzeri bitter çikolata tüketmeye dikkat edin.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay içerisindeki antioksidanlar, ciltte kırışma ve yaşlanmaya neden olan serbest radikallerin oluşumuyla savaşarak cildi koruyor. Günde 2 fincan yeşil çay tüketmeyi ihmal etmeyin. Ancak yüksek tansiyon probleminiz varsa tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışın.

CEVİZ, FINDIK, BADEM

Ayrıca cildin nem dengesini korumasına da katkı sağlıyor. Badem ve fındık içeriğindeki E vitamini ve ceviz ise özellikle içerdiği Omega 3 sayesinde ciltte oluşan tahribatın onarılmasına ve cildin yenilenmesine destek oluyor. Her gün yaklaşık 1 çay bardağı karışık kavrulmamış ceviz-fındık -badem tüketmeye özen gösterin.

KIRMIZI ORMAN MEYVELERİ

Antioksidan kapasiteleri en yüksek besinlerden olan böğürtlen, yaban mersini, ahududu gibi orman meyveleri, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden koruyor ve bu sayede hücre zarı yapısını destekleyerek yaşlanmayı geciktiriyor.