En etkili sebzeler arasında havuç, pancar, ıspanak, kereviz, kale, brokoli, domates, salatalık, maydanoz, sarımsak ve zencefil yer alır.

Bağışıklık sistemimiz; organlar, beyaz kan hücreleri, proteinler ve kimyasallardan oluşan karmaşık bir savunma ağıdır. Vücudu mikroplara karşı korur, enfeksiyonları önler ve iyileşmeyi hızlandırır. Herkes için geçerli tek bir “hızlı çözüm” yoktur; en etkili yol sağlıklı yaşam tarzıdır.

Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmanın en iyi yolları şunlardır:

Sigara içmeyin

Sebze ve meyve ağırlıklı beslenin

Düzenli egzersiz yapın

İdeal kilonuzu koruyun

Alkolü ölçülü tüketin

Yeterli ve kaliteli uyuyun

Ellerinizi sık yıkayın, etleri tam pişirin

Stresi minimuma indirin

Tüm önerilen aşılarınızı yaptırın

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ EN ETKİLİ SEBZE SULARI

Havuç suyu: Beta-karoten (A vitamini), C vitamini ve antioksidan deposu; bağışıklığı destekler, cildi güzelleştirir.

Pancar suyu: Nitratlar ve antioksidanlarla dolu; kan dolaşımını artırır, bağışıklığı güçlendirir.

Ispanak suyu: A, C, K vitamini, demir ve antioksidan zengini; genel sağlığı ve bağışıklığı korur.

Kale suyu: Süper gıda; yüksek A, C, K vitamini ve iltihapla savaşan güçlü antioksidanlar içerir.

Kereviz suyu: Hidratasyon sağlar, iltihap önleyici, A-C-K vitamini ve mineral deposudur.

Salatalık suyu: Düşük kalorili, toksin atıcı, serinletici ve antioksidan kaynağı.

Domates suyu: Likopen ve C vitamini bombası; kalp ve bağışıklık dostudur.

Brokoli suyu: Sülforafan içerir, bağışıklık tepkisini artırır, güçlü detoks etkisi vardır.

Sarımsak suyu: Doğal antibiyotik; antimikrobiyal ve antienflamatuar özellikleriyle bağışıklığa kalkan olur.

Zencefil suyu: İltihap düşürür, bağışıklık hücrelerini aktive eder, enfeksiyon riskini azaltır.Birkaç sebzeyi karıştırarak (örneğin havuç-pancar-ıspanak veya kereviz-kale-zencefil) besin çeşitliliğini ve etkisini kat kat artırabilirsiniz.)

SUYU ÇIKARILABİLEN POPÜLER SEBZELER

Havuç, pancar, ıspanak, kale, kereviz, salatalık, domates, brokoli, kırmızı biber, maydanoz, zencefil, sarımsak, soğan.

BAĞIŞIKLIK İÇİN EN ÖNEMLİ VİTAMİN VE MİNERALLER

A vitamini: Görme ve bağışıklık için vazgeçilmez

C vitamini: Güçlü antioksidan, kolajen üretimini destekler

D vitamini: Kemik ve bağışıklık sisteminin yıldızı

E vitamini: Hücreleri korur, yaşlanmayı geciktirir

B6 ve B12 vitamini: Beyaz kan hücresi üretimini artırır

Çinko: Tüm bağışıklık hücrelerinin komutanı

Selenyum: Antioksidan savunma kalkanı

Demir, magnezyum, iyot, bakır, folat: Eksikliği bağışıklığı hızla düşürür.