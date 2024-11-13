Kışın habercisi yaban ördekleri Çoruh Nehri'ne akın etti

Kaynak: İHA
Kışın habercisi yaban ördekleri Çoruh Nehri'ne akın etti

Geceleri hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü Bayburt'ta, yaban ördekleri Çoruh Nehri'ne akın etti.

Geceleri hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü Bayburt'ta, kışın habercisi olarak nitelendirilen yaban ördekleri Çoruh Nehrini mesken tutmaya başladılar.

Bayburt'a, kış mevsimiyle birlikte göç eden yaban ördekleri, Çoruh Nehri'ni mesken tuttu. Her sene Aralık ve Ocak aylarında bölgeye gelen yaban ördekleri, bu yıl geçen yıllara nazaran daha erken geldiler. Bayburt'ta diğer illere göre yaban ördeği avlanma sayısının az olması nedeniyle, bölge yaban ördekleri tarafından tercih ediliyor. Kaleardı Cami mevkiinden başlayarak, nehir boyunca görülen yaban ördeklerine, kent sakinleri de ilgi gösteriyor.

Son Haberler
Muğla'nın Ula ilçesinde deprem (13 Kasım 2024)
Muğla'da deprem
Hazine'den tahvil ve kira sertifikası hamlesi
Hazine'den tahvil ve kira sertifikası hamlesi
Samsun'da 437 aile daha doğalgaz kavuşuyor
Samsun'da 437 aile daha doğalgaz kavuşuyor
Park yeri kavgasında boynuna tornavida saplandı
Park yeri kavgasında boynuna tornavida saplandı
Borsa İstanbul yeni güne düşüşle başladı
Borsa istanbul güne düşüşle başladı