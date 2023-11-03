Kışın korkutan hastalıklara şifa oluyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı

Kışın korkutan hastalıklara şifa olan kurtağzı otunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Ersoy Özdem KAYNAK: Haber Merkezi
Kışın korkutan hastalıklara şifa oluyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kurtağzı otu; Zatürre, soğuk algınlığı, grip veya virüslerden kaynaklı meydana gelen hastalıklar için tercih edilebilecek bitkilerden biri olmasıyla biliniyor.

ZATTÜRRE NEDİR?

Pnömoni, ya da yaygın bilinen adıyla zatürre, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasıdır.

Virüsler, bakteriler ve nadir olarak mantar enfeksiyonlarının akciğerlere ulaşmasıyla oluşan zatürre oldukça bulaşıcıdır. Zatürre ülkemizde 0-4 yaş arası çocuklarda ilk sıradaki ölüm nedenlerinden biridir.

SOĞUK ALGINLIĞI NEDİR?

Soğuk algınlığı, nezle ya da bir diğer adıyla nazofarenjit, üst solunum yollarınızda (burun ve boğazınızda) meydana gelen viral bir enfeksiyondur. Yılın her mevsiminde görülebilen ve bütün dünyada yaygın olan bir hastalık türüdür. Enfeksiyon süreci büyük rahatsızlık verse dahi, genellikle zararsızdır. Soğuk algınlığı birçok farklı virüs türünden kaynaklanabilir.

KURTAĞZI OTU NEDİR?

Aslanağzıgiller familyasından; türlü renkte, güzel bir bitkidir. Kokusuzdur. Daha ziyade süs bitkisi olarak kullanılır.

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