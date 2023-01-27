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Dondurma kışın öksürüğü keser, ateşi düşürür mü?

Yaz aylarının vazgeçilmezi ve nefis lezzetlerinden olan dondurma hakkında uzmanlardan bir açıklama geldi. ABD'li bilim insanları dondurmanın kışın en çok görülen enfeksiyon hastalıklarına karşı etkili olduğunu belirtti. İşte o bilgiler…

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 07:36
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Kışın öksürük ve ateşe dondurma fayda sağlar mı?

Dondurma kışın öksürüğü keser, ateşi düşürür mü?
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Uzmanlar klişeleşmiş bilgilerin yanlışlığının altını çizerek dondurmanın hasta etmediğini hastalığa şifa olduğunun altını çizdi.

Çeşitli meyve aromalarından yapılan dondurmalar bu sayede yüksek oranda vitamin ve mineral barındırır. Yaz aylarında serinlemek amacıyla tüketilen dondurma hakkında uzmanlar ortaya çok ilginç bilgiler attı. Uzmanlara göre kışın dondurma yemenin insan sağlığına faydalarının olduğu vurgulandı.

KIŞIN DONDURMA YENİRSE NE OLUR?

Uzmanlar tarafından özellikle meyveli olan dondurmaların kışın alınması gereken vitamin ve mineralleri karşıladığı belirtildi. ABD'de yapılan bir araştırmada her mevsim çocuklara dondurma yedirerek bağışıklıklarının güçlendiği ortaya çıktı. Bilim insanların dondurmanın üst solunum yolu enfeksiyonlarını önlediğini bu yüzden kışın tüketilmesinde sakınca olmadığını söyledi.


DONDURMA ÖKSÜRÜK VE ATEŞE ÇARE Mİ?

Bilim insanları bademcik ameliyatı sonrası dondurma yenilmesinin tedavi dürecini hızlandırdığını söyledi. Araştırmalarda bademciklerin tuttuğu bakterileri bloke etmenin en hızlı yolu soğukluktur. Uzmanlar bunu sağlayan en faydalı besinin dondurma olduğunu hatırlattı. Hatta bademcikleri şişmiş kişilere dondurma tüketmesi uzmanlar tarafından tavsiye edilir.
Öksürük genellikle boğazda oluşan enfeksiyon kaynaklı kurumaya bağlı oluşur ve yaşam kalitesini düşürür. ABD'li bilim insanları araştırmalarının devamında dondurmanın boğazdaki nem oranını artırarak öksürüğü kestiğini söyledi.

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