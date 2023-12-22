Kışın soğuk duş nasıl yararlı olur

Kısa süreli soğuk duş vücudu dinç tutuyor. İşin uzmanları kışın da soğuk duş alınmasının yararlı olacağı görüşünde.



Soğuk duş vücudun dolaşım sistemini hareketlendiriyor. Yararı bununla sınırlı değil elbette.

Kan akışını hızlandırıyor, iç organlardaki kan basıncını dengeliyor.

Kasları da harekete geçiriyor soğuk duş. Zehirli atıkları dışarı atıyor. Mukoza zarını güçlendiriyor ve soğuk algınlıklarına, nezleye, gribe öksürüğe de iyi geliyor.



Soğuk duş vücuttaki fazla yağların yakılmasını sağlarken saçların da sağlıklı olmasına yarar sağlıyor.

Bu yararlarının yanı sıra bir şeye dikkat etmek gerekiyor o da soğuk duşun süresinin uzun olmaması...