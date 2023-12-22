Kışın soğuk duş nasıl yararlı olur

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Filiz Kıral
Kışın soğuk duş nasıl yararlı olur
Soğuk duş almak, çoğu zaman zor olsa da gerçekte yararlı. İşte ayrıntılar...

Kısa süreli soğuk duş vücudu dinç tutuyor. İşin uzmanları kışın da soğuk duş alınmasının yararlı olacağı görüşünde.

Soğuk duş vücudun dolaşım sistemini hareketlendiriyor. Yararı bununla sınırlı değil elbette.
Kan akışını hızlandırıyor, iç organlardaki kan basıncını dengeliyor.

Kasları da harekete geçiriyor soğuk duş. Zehirli atıkları dışarı atıyor. Mukoza zarını güçlendiriyor ve soğuk algınlıklarına, nezleye, gribe öksürüğe de iyi geliyor.

Soğuk duş vücuttaki fazla yağların yakılmasını sağlarken saçların da sağlıklı olmasına yarar sağlıyor.

Bu yararlarının yanı sıra bir şeye dikkat etmek gerekiyor o da soğuk duşun süresinin uzun olmaması...

İlgili Haberler
Bindiğiniz toplu ulaşım aracı öyleyse hemen inin
İşe giderken ya da eve dönerken ne yapılmalı
Z kuşağı neden çok büyük sıkıntı içinde
Sara bulaşıcı mı
Son Haberler
Otobüs seyir halindeyken alev alev yandı Gündem
Otobüs seyir halindeyken alev alev yandı
Atatürk pazardaki kadınlara neden yüzük aldı? Yazarlar
Atatürk pazardaki kadınlara neden yüzük aldı?
Pırasa kanseri nasıl önlüyor Şifalı Bitkiler
Pırasa kanseri nasıl önlüyor
Bindiğiniz toplu ulaşım aracı öyleyse hemen inin Sağlık
Bindiğiniz toplu ulaşım aracı öyleyse hemen inin
İşe giderken ya da eve dönerken ne yapılmalı Sağlık
İşe giderken ya da eve dönerken ne yapılmalı
Kırmızı bültenle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı Yaşam
Kırmızı bültenle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı
Z kuşağı neden çok büyük sıkıntı içinde Sağlık
Z kuşağı neden çok büyük sıkıntı içinde