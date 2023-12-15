Kışın terlemek neyin habercisi?

Prof. Dr. Ali Kağan Gökakın, zehirli guatr (graves) hastalığının kadınlarda erkeklere kıyasla 7 kat fazla görüldüğünü belirterek “Aşırı tiroid hormonu üretimi, vücut üzerinde çeşitli sistemik etkilere neden olabilir. Bu hastalar, genellikle sıcak hava koşullarında rahatlıkla dolaşabilirler, ancak sıcaklığa karşı düşük tolerans gösterirler” diye konuştu.

Zehirli guatr (graves) hastalığının kadınlarda erkeklere kıyasla 7 kat fazla görüldüğünü belirten Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ali Kağan Gökakın, “Aşırı tiroid hormonu üretimi, vücut üzerinde çeşitli sistemik etkilere neden olabilir. Bu hastalar, genellikle sıcak hava koşullarında rahatlıkla dolaşabilirler, ancak sıcaklığa karşı düşük tolerans gösterirler” dedi. Gökakın, şu bilgileri verdi:

“Sıcak hava veya ortamlarda rahatsızlık hissi ve aşırı terleme, hastalığın belirgin semptomları arasında yer alır. Graves hastalığı, hipertiroidizme bağlı olarak hızlı kalp atışı, yüksek tansiyon, osteoporoz, kas zayıflığı ve diğer metabolik değişikliklere yol açabilir. Ayrıca, hastalık bazen gözleri etkileyebilir ve graves oftalmopatisi adı verilen duruma sebep olabilir. Bu durum, gözlerde şişme, kızarıklık, göz kapaklarının şişmesi, gözlerin dışa doğru çıkması ve çift görme gibi belirtilere neden olabilir.”