Kısır nasıl yapılır?

Yapacağınız bu kısır ile damaklarınız lezzet şölenine kavuşurken, lezzetini asla unutmayacaksınız.
İşte o pratik kısırın tarifi…
KISIRIN MALZEMELERİ
1 büyük su bardağı ince bulgur
Yarım su sıcak su (bulguru ıslatıp dinlendirmek için)
3 yaprak marul
1 demet maydanoz
3 tane taze soğan
1 yemek kaşığı zeytin yağı
1 küçük salatalık
5 adet çeri domates
1 adet orta boy sivri biber
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı nar ekşisi
Karabiber
Pul biber
Kimyon
Tuz
1 yemek kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 diş sarımsak
1 küçük soğan
KISIRIN YAPILIŞI
- İlk olarak bulguru sıcak suyla bir miktar ıslatın.
- Ama çok az miktarda su ile, sadece suyu döktüğünüz anda hemen kendisini çekecek kadar ve kapağını kapatıp 5 dakika demlendirmeye bırakın.
- Küçük bir tavada kuru soğanı ve sarımsağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile çok hafif kavurup salçasını ilave edin.
- 2 dakika daha kavurup ocağın altını kapatın.
- Bulgurun içine dökün ve bütün baharatları, nar ekşisini ve 1 çay bardağı zeytinyağını da ekleyip iyice harmanlayın
- İnce ince doğradığınız yeşillikleri ekleyip iyice birbirine yedirdikten sonra en son domatesleri ilave edip karıştırın ve servis yapın. Afiyet olsun.
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