Kısır nasıl yapılır?

Reyhan Altay Aşan
Kısır nasıl yapılır?
Altın günlerinin vazgeçilmesi olan kısır çay saatlerinin de en büyük eşlikçilerinden. Her yerde her zaman damakta eşsiz lezzet bırakan kısırın tarifi de oldukça pratik

Yapacağınız bu kısır ile damaklarınız lezzet şölenine kavuşurken, lezzetini asla unutmayacaksınız.

İşte o pratik kısırın tarifi…

KISIRIN MALZEMELERİ

1 büyük su bardağı ince bulgur

Yarım su sıcak su (bulguru ıslatıp dinlendirmek için)

3 yaprak marul

1 demet maydanoz

3 tane taze soğan

1 yemek kaşığı zeytin yağı

1 küçük salatalık

5 adet çeri domates

1 adet orta boy sivri biber

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Karabiber

Pul biber

Kimyon

Tuz

1 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 diş sarımsak

1 küçük soğan

KISIRIN YAPILIŞI

  1. İlk olarak bulguru sıcak suyla bir miktar ıslatın.
  2. Ama çok az miktarda su ile, sadece suyu döktüğünüz anda hemen kendisini çekecek kadar ve kapağını kapatıp 5 dakika demlendirmeye bırakın.
  3. Küçük bir tavada kuru soğanı ve sarımsağı, 1 yemek kaşığı zeytinyağı ile çok hafif kavurup salçasını ilave edin.
  4. 2 dakika daha kavurup ocağın altını kapatın.
  5. Bulgurun içine dökün ve bütün baharatları, nar ekşisini ve 1 çay bardağı zeytinyağını da ekleyip iyice harmanlayın
  6. İnce ince doğradığınız yeşillikleri ekleyip iyice birbirine yedirdikten sonra en son domatesleri ilave edip karıştırın ve servis yapın. Afiyet olsun.

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