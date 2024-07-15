Kısırkaya Plajı'nda facia

Kaynak: İHA
Kısırkaya Plajı'nda facia

Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda denize girdikten sonra denizde kaybolan 36 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Ersin Oral'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dün akşam Kurban'ın da cansız bedenine ulaşılmış kurtarılan Mustafa Günay ise tedavi altına alınmıştı.

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda önceki gün Ersin Oral (36) ve arkadaşı Mustafa Günay (40) denize girdikten sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. O sırada sahilde bulunan Recep Kurban, Oral'ı ve arkadaşını kurtarmak için denize girdi. Bir süre sonra Recep Kurban da dalgalar arasında kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma arama kurtarma ekipleri, yaptığı çalışmada dün akşam Kurban'ın cansız bedenine ulaştı. Kurtarma ekipleri Oral'a ulaşamadı. Mustafa Günay ise arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına aldı.
Sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Ersin Oral'ın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze aracı ile hastane morguna ardından da Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

aw246968-01.jpg

aw246968-02.jpg

aw246968-03.jpg

aw246968-04.jpg

aw246968-05.jpg

aw246968-06.jpg

Son Haberler
Akıllı telefon pazarının lideri belli oldu Teknoloji
Akıllı telefon pazarının lideri belli oldu
Emekli maaşlarında Avrupa sonuncusuyuz Ekonomi
Emekli maaşlarında Avrupa sonuncusuyuz
Gebze Teknik Üniversitesi'nde laboratuvarda yangın Gündem
Gebze Teknik Üniversitesi'nde laboratuvarda yangın
Ağzında sigarayla kasadan 6 bin lira çaldı Yaşam
Ağzında sigarayla kasadan 6 bin lira çaldı
Irmağa giren 14 yaşındaki çocuk öldü Yerel Haberler
Irmağa giren 14 yaşındaki çocuk öldü
Fenerbahçe forması giyemeden transfer oldu Spor
Fenerbahçe forması giyemeden transfer oldu
Feyyaz Uçar'dan Immobile iddiası Spor
Feyyaz Uçar'dan Immobile iddiası