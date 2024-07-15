Kısırkaya Plajı'nda facia

Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda önceki gün Ersin Oral (36) ve arkadaşı Mustafa Günay (40) denize girdikten sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. O sırada sahilde bulunan Recep Kurban, Oral'ı ve arkadaşını kurtarmak için denize girdi. Bir süre sonra Recep Kurban da dalgalar arasında kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma arama kurtarma ekipleri, yaptığı çalışmada dün akşam Kurban'ın cansız bedenine ulaştı. Kurtarma ekipleri Oral'a ulaşamadı. Mustafa Günay ise arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına aldı.

Sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Ersin Oral'ın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze aracı ile hastane morguna ardından da Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.