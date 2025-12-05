Türkiye'nin yeterince konuşmadığı, her yaştan insanı içine çeken, insanların birikimlerini tüketen, ödeyemeyecek borçlara sokan, evliliklerin bitişine sebep olan yasa dışı bahis sektörü her türlü yöntem ile hayatımıza girmeye çalışıyor.

'Darkweb' üzerinden kişisel bilgilere rahatça ulaşabilen, çağrı merkezi gibi insanları 7/24 arayabilen, 'Hoş geldin bonusu' ile gençleri ağına çekmeye çalışan, 18 yaş altı çocuklara başka isimlerle giriş yapması için yol gösteren, KKTC, İngiltere ve Malta merkezli çeteler ülkenin geleceğini, insanların birikimlerini yok ediyor.

KİŞİSEL VERİLERE ULAŞMALARI ÇOK KOLAY

Yenişafak'tan Aybike Eroğlu'nun haberine göre özellikle KKTC ve İngiltere gibi ülkelerden yazılım desteği alan bahis çeteleri, Karayipler ve Malta gibi ülkelerde kurulan şirketler üzerinden web siteleri kuruyor. Tasarımı hazırlayan çeteler, 'Dark web' üzerinden insanların kişisel bilgilerini alarak herkesi potansiyel müşterileri haline getirip, taciz noktasına gelecek seviyede SMS'ler atıp çağrı merkezi gibi arayıp insanlara ulaşıyorlar. "Hoş geldin bonusu" diye tabir ettikleri kampanya ile insanlara büyük paralar vaat edip, onları oyunlara alıştırmaya çalışıyorlar.

ARKADAŞLARINI BU SİSTEME SOKANLARA ÖDÜL

Ali B. adlı bir genç yaşadıklarını aktarıyor. Her gün onlarca bahis sitelerinden SMS aldığını söyleyen, kendisinin defalarca arandığını ve arayan şahsın her türlü kişisel bilgisini bildiğini aktaran Ali arkadaşlarını da sisteme sokarsa ödüller alacağını aktardı "Bir miktar bonus verilmesi karşılığında bahis sistemine girmem için telkinlerde bulunan şahıs 3 arkadaşımı da sisteme dahil edersem, daha fazla bonus kazanabileceğimi söyledi"

18 YAŞ ALTI ÇOCUKLAR DE HEDEFLERİNDE

Çetelerin hedefinde 18 yaş altı çocuklar da var. Aynı yöntemlerle reşit olmayan çocuklara da ulaşan çete,"18 yaş altındaki kişilere ödeme yapılamıyor. Siteye başka isimle kayıt olabilirsiniz, ödemeler de o yakınınızın hesabına yapılır" diyerek onlarında bahis sistemine dahil etmeye çalışıyorlar.

SİSTEMİN KAZANDIĞI PARA ÇOK BÜYÜK

İnsanları küçük paralar yatırarak oyunlara alıştıran, hatta bazı sitelerde sadece oynatıp küçük kazançlar vererek gençleri ağına düşürüyor. Miktarı bu şekilde artırarak iş hayatına bile girmemiş gençleri ağına düşüren çete, maalesef gençleri uzun yıllar ödeyecekleri, ailelerini zor duruma düşüreceği borçlarla baş başa bıraktırıyor.

POPÜLER OYUNLARIN BENZERLERİNİ YAPIYOR

Yaşadığı mağduriyeti aktaran Selime C. adlı kadın, yasadışı bahsin ablasının evliliğine ve annesinin birikimlerine verdiği zararı anlatıyor. Borçlarını kapattıktan sonra rahatlayıp, hala oynamak istediğini söyleyen kadın tedavi görmeye başladığını beyan ediyor.

"Candy Crush oyununa benzer bir oyun oynadım. İlk başta şekerler patladıkça para kazandım. Ama sonra iş tersine döndü. Ablamdan borç aldım, aldığım borçları eniştem öğrendi. Ablam enişteme yalan söylemek zorunda kaldı. En sonunda işin içinden çıkamadık, eniştem ablamı bahis oynuyor zannetti ama esas fail bendim. Ablamla eniştem boşanma aşamasına gelince her şeyi anlatmak zorunda kaldım. Annemin altınlarını satarak borcu kapattık, babamın hala durumdan haberi yok" dedi.