Kişisel verilere erişim sağlayan çete çökertildi! Hackerlara şafak operasyonu

Kaynak: DHA
Kişisel verilere erişim sağlayan çete çökertildi! Hackerlara şafak operasyonu

‘Sowix’ adlı sorgu sisteminde kişilerin verilerine yasa dışı erişim sağladığı iddia edilen 8 kişilik bir çete çökertildi. MİT koordineli operasyonda gözaltına alınan hackerların 3’nün 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Milli İstihbarat Teşkilatı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından siber tehditleri tespit ve önleme amacıyla ortak çalışma yürütüldü.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nce (USOM) vatandaşların kişisel bilgilerine erişim sağlamak amacıyla 'sowix' isimli yasa dışı sorgu sisteminin kullanıldığı tespit edildi.

4 İLDE OPERASYON

'7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet' ile 'Kişisel verileri ele geçirmek veya yaymak' ve 'Bilişim sistemlerine girme' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Son Haberler
Balıkesir’de Huzur Operasyonu! 5 kişi yakalandı
Balıkesir’de Huzur Operasyonu! 5 kişi yakalandı
Hendek Davası'nda karar! Tutuklu sanık kalmadı
Hendek Davası'nda karar! Tutuklu sanık kalmadı
Leroy Sane'den Galatasaray'a 1.5 milyon euro!
Leroy Sane'den Galatasaray'a 1.5 milyon euro!
Balkondan düşerek ölen Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı! Bir gün önce şifreli kapı taktırmış
Balkondan düşerek ölen Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıktı! Bir gün önce şifreli kapı taktırmış
Yurt dışına kaçırılmak istenmişti! Polis göz açtırmadı
Yurt dışına kaçırılmak istenmişti! Polis göz açtırmadı