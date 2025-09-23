Kıskanç adam dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşi ve sevgilisini bıçakladı

Ankara'nın Altındağ ilçesi kıskançlık cinayetine tanık oldu. Boşanma aşamasında olan kişi, eşi ve sevgilisini bıçakladı. 6 bıçak darbesi alan Emre Laçinkaya, hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Altındağ ilçesi Feridun Çelik Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, B.Ö. (31), boşanma aşamasındaki eşi H.Ö. (28) ile onun sevgilisi Emre Laçinkaya'nın (28) ikamet ettiği apartmanın önünde beklemeye başladı.

Durumu fark eden Laçinkaya ile B.Ö. arasında apartman garajında kavga çıktı. Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayan B.Ö. daha sonra olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen Laçinkaya'nın cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 6 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenilen B.Ö. ise suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

"KADIN İLE SEVGİLİSİ APARTMANA TAŞINDIKTAN SONRA SÜREKLİ KAVGA EDİYORLARDI"

Olayla ilgili konuşan çiftin komşularından Hülya İnci, "Kadın eşinden boşanmış. Sevgilisi ile 6 aydır bu apartmanda kiraladığı dairede ikamet ediyorlardı. Sessiz insanlardı. Duyduğumuza göre, kadının eski kocası, eşinin sevgilisini bıçaklayarak öldürmüş. Olaydan sonra hepimizin morali bozuldu. Kadın ile sevgilisi apartmana taşındıktan sonra sürekli kavga ediyorlardı" dedi.

Saldırganın, eşiyle barışma isteğinde olduğunu ileri süren bir diğer komşu ise "Kadın sevgilisiyle ve ilk evliliğinden olan çocuğuyla burada yaşıyormuş. İlk eşi barışmak istiyormuş. Apartman garajında kadının eski kocası bıçaklı saldırıda bulunmuş. Kadının sevgilisini bıçaklamış" dedi.

aw544253-01.jpg

aw544253-02.jpg

aw544253-03.jpg

aw544253-04.jpg

