Kıskançlık krizi cinayeti beraberinde getirdi

Nazilli ilçesinde meydana gelen cinayetin sebebi kıskançlık olarak gösterildi.

Aktarılan bilgilere göre Engin Şavk, nişanlısı F.D ile birlikte yaşadığı Cumhuriyet Mahallesinde bulunan evinden çıkarken, nişanlısı F.D’nin eski erkek arkadaşı T.Ş tarafından tabanca ile vuruldu. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu yetkililere ihbar edince olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Engin Şavk’ın hayatını olay yerinde kaybettiğini belirledi. Şavk2ın cenazesi otopsi için hastaneye götürülürken polis ekipleri olay yerinden uzaklaşmaya çalışan T.Ş’yi yakalayarak gözaltına aldı.