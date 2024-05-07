Kıskançlık krizi kanlı bitti: Sokak ortasında erkek arkadaşını bıçakladı

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde Leyla Sultan K. İsimli kadın, erkek arkadaşı Mehmet Salih B. ile kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi ile sinirlenen Leyla Sultan K., üzerinde bulundurduğu bıçakla Mehmet Salih B.’ye saldırdı.

Vücuduna 3 bıçak darbesi alan Mehmet Salih B., kanlar içerisinde yere yığıldı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mehmet Salih B., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kayıplara karışan Leyla Sultan K. ise kısa süre içinde polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, genç kadının erkek arkadaşını bıçakladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.