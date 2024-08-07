Kışladaki yangın söndürüldü

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde yer alan askeri kışladaki yangın olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Pamukova ilçesinde bulunan 46. Mühimmat Bölüğü Şehit Piyade Uzman Çavuş Halil Demir Kışlası'ndaki arazi yangını bölgede etkili olan rüzgar ile beraber kışladaki ağaçlık alana sıçradı.

Yangının ekipleri ihbar edilmesi ile beraber olay yerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile askeriyeye ait itfaiye araçları, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, su tankerleri, iş makineleri ve askeri personel intikal etti.

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.