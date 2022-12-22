Kışladan benzin çıkaran asker Saray'a yaver yapılmış

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında bir uzman çavuşun 10 sene önce meslekten ihraç edilmesinin ardındaki şoke eden gerçek ortaya çıktı.

Kendine Muhabir adlı bir YouTube kanalında yayınlanan röportajda konuşan bir kişi Hakkâri Yüksekova’da uzman çavuş olarak görev yaparken neden ihraç edildiğini anlattı. Görev yaptığı kışlada bir sivil kamyonla benzin çalındığını belirlendiğini ve durumu tabur komutanına ilettiğini anlattı. Tabur komutanının ise kendisini tehdit ederek durumu görmezden gelmesi gerektiğini söyledi.

Görevden alınan uzman çavuş sonrasında ise botları ve sakalı bahane edilerek 37 gün hapis yattığını ve meslekten ihraç edildiğini söyledi. Sosyal medyada konuşan vatandaş kendisini ihraç eden tabur komutanının 15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başyaveri olan FETÖ’cü Ali Yazıcı olduğunu söyledi. Eski uzman çavuş benzin hırsızlığını kendisine anlatan arkadaşının ise olayın 1 hafta sonrasında trafik kazasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşadıklarına isyan eden vatandaş “Ölsem kimsenin haberi olmaz” dedi.