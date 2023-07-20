‘Kısmet’ dizisinde flaş değişiklik

FOX‘un NTC Medya imzalı “Kısmet” dizisinin bu akşam yeni bölümü seyirciyle buluşuyor. Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği dizide daha önceden planlanan bir değişiklik yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mahinur Ergun ile Yusuf Reha Alp‘in yazdığı dizinin yönetmeni değişti.

Avukat Doğan (Cem Gelinoğlu) ile komşusu Melike’nin (Özge Özacar) eğlenceli hikâyesini anlatan dizinin kurucu yönetmeni Semih Bağcı görevini meslektaşı Gül Sarıaltın‘a devretti. Semih Bağcı, aynı yapım şirketinin Kapadokya‘da atv için çekeceği “Safir” dizisine başlıyor.

