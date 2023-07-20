‘Kısmet’ dizisinde flaş değişiklik

Başrollerini Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar’ın paylaştığı Fox’un ‘Kısmet’ dizisinde yönetmen değişikliğine gidildi.

‘Kısmet’ dizisinde flaş değişiklik

FOX‘un NTC Medya imzalı “Kısmet” dizisinin bu akşam yeni bölümü seyirciyle buluşuyor. Yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp’in üstlendiği dizide daha önceden planlanan bir değişiklik yaşandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Mahinur Ergun ile Yusuf Reha Alp‘in yazdığı dizinin yönetmeni değişti.

kis1-850x547.png

Avukat Doğan (Cem Gelinoğlu) ile komşusu Melike’nin (Özge Özacar) eğlenceli hikâyesini anlatan dizinin kurucu yönetmeni Semih Bağcı görevini meslektaşı Gül Sarıaltın‘a devretti. Semih Bağcı, aynı yapım şirketinin Kapadokya‘da atv için çekeceği “Safir” dizisine başlıyor.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
İmamoğlu’nun sızan videosuna Kılıçdaroğlu’nun ilk tepkisi
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Yırtık çarıklı Türk askeri ve askere alınmayan beyzadeler. Bu fotoğrafı unutma Türk evladı
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu’na Saray desteğindeki ilginç benzerlik
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Temmuz ayı zorunlu trafik sigortası fiyatları ne kadar oldu?
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
İmamoğlu videodaki sızıntıyı kıl payı fark edememiş, detay her şeyi ortaya çıkardı
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Uçak bileti fiyatlarına zam mı geldi? Uçak bileti tavan fiyatı ne kadar oldu?
Son Haberler
Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar. Herkes dövmelerine takıldı Magazin
Melek Mosso'dan aşk dolu pozlar. Herkes dövmelerine takıldı
Ukrayna’dan Rusya’ya misilleme Dünya
Ukrayna’dan Rusya’ya misilleme
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu Spor
Pelkas'ın yeni adresi belli oldu
Şap hastalığı alarmı! 21 Mahalle karantinaya alındı Güncel
Şap hastalığı alarmı! 21 Mahalle karantinaya alındı
Gomez gitti gidiyor. İspanyol ekip Uruguaylı golcüye talip Spor
Gomez gitti gidiyor. İspanyol ekip Uruguaylı golcüye talip
Böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması Sağlık
Böcek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması
Beşiktaş transferi duyurdu Spor
Beşiktaş transferi duyurdu