Fenomen izdivaç programı Kısmetse Olur, artık “Kısmetse Olur: Aşkın Gücü” adıyla Amazon Prime Video ve YouTube’da izleyiciyle buluşuyor.

Sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği yapımda geçtiğimiz günlerde akıl almaz görüntüler yaşandı.

Stüdyodaki gerginlik bir anda patladı: Ayla, Belis’in saçlarına yapıştı, iki kadın birbirine girdi. Diğer yarışmacılar araya girmeye çalışsa da kavga bir süre durdurulamadı. Erkek yarışmacılar devreye girince ortam nihayet sakinleşti.

Öykü Serter “Sakin” diye seslendi ama fayda etmedi. Ardından “Bu davranışların karşılığını değerlendireceğiz” diyerek sert uyarıda bulundu.

Ayla kendini savunurken “Daha önce de böyle bir şey yaşadık neye yükseleceğimi biliyordu hakarete sinirleniyorum” dedi.

Arbede anı saniyeler içinde sosyal medyaya düştü. İzleyiciler tepki yağdırdı: “Bu ne rezillik”, “Kim izliyor bunları”, “Nasıl yayınlanıyor bu programlar” yorumları gündemi domine etti.

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, Türkiye’nin fenomen izdivaç ve reality show’u Kısmetse Olur’un yenilenmiş versiyonu olarak biliniyor.

Orijinal program 2015-2017 yılları arasında Kanal D’de Seda Akgül sunumuyla yayınlanmış, geniş bir izleyici kitlesi yakalamıştı. Aşkı arayan gelin ve damat adaylarının flört, rekabet ve dram dolu dünyasını ekranlara taşımıştı.

Beş yıllık aradan sonra 2023’te “Aşkın Gücü” alt başlığıyla geri dönen program, artık dijital platformlarda devam ediyor.

• Platform: Amazon Prime Video’da haftanın 6 günü yayınlanıyor. YouTube’da “Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Official” kanalında bölümler ve fragmanlar yer alıyor (YouTube bazı bölümlerde Prime’a göre geriden geliyor).

• Yeni sezon (3. sezon): 3 Kasım 2025’te başladı, her bölüm yaklaşık 18:30’da ekranlarda.Format ve İçerik

Program, iddialı 9 kadın ve 9 erkek yarışmacının “hayallerindeki aşkı bulmak” için aynı evde kapanmasını konu alıyor. Her hafta yarışmalar, flört etkinlikleri, izleyici oylamaları, ödüller ve elenmeler yaşanıyor. Eleme Pazartesi, ödül töreni Cumartesi günü gerçekleşiyor. Yeni format, eski versiyona göre daha fazla drama ve ödül odaklı.

Kadınlar: Ayla Nur Tekcanlı, Büşra Nur Bulut, Şura Nur Çalışkan, Melek Cambaz, Perinaz Şiri, Belis Kılıçarslan, Feyza Nur Ceylan, Su Yıldız, Buket Şenal

Erkekler: Umut Şahin, Ufuk Han Eyüpoğlu, Selçuk Samsa, Savaş Gürses, Metin Can Akdeniz, Kerem Alp Aslan, Fatih Eski, Barış Çavdar, Cemal Karataş

Özellikle İran asıllı Perinaz Şiri güzelliği ve rekabetçi tavrıyla sosyal medyada hızla fenomen oldu.

Program daha ilk haftalarda tartışmaların odağı haline geldi. 29-30 Kasım 2025 tarihlerinde yaşanan saç saça kavga sosyal medyayı salladı. Ayla Nur Tekcanlı ile Belis Kılıçarslan arasındaki sözlü tartışma bir anda fiziksel kavgaya dönüştü. Ayla, Belis’in saçlarına yapıştı; diğer yarışmacılar ve erkekler zor ayırdı.

Öykü Serter “Sakin!” diye bağırdı, ardından “Bu davranışların karşılığını değerlendireceğiz” dedi. Ayla ise “Daha önce de böyle bir şey yaşadık, neye yükseleceğimi biliyordu, hakarete sinirleniyorum” diyerek kendini savundu.

Kavga videosu 280 binden fazla izlendi. X ve Ekşi Sözlük’te binlerce yorum yapıldı: “Bu ne rezillik?”, “Kim izliyor bunları?”, “Nasıl yayınlanıyor bu programlar?” eleştirileri hakim. Bazıları ise “Guilty pleasure’ım, bırakamıyorum” diyerek programı savunuyor.

Cast’in gerçek mi yoksa ajans oyuncusu mu olduğu, küfürlerin sansürsüz hali, cinsiyetçi format ve şiddet sahneleri en çok konuşulan konular arasında. Yine de nostalji ve eğlence arayan geniş bir kitle programı terk edemiyor.