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1 fincanı yetiyor. Tıkır tıkır için stressiz bir hayat yaşayın

Stres, kaygı, endişe ve uyku bozukluğu gibi sorunları ülkemizin neredeyse her bölgesinde yetişen kişniş bitkisinden 1 fincan kişniş çayı sayesinde önleyebileceğiniz gibi bu bitki sayesinde diş çürümesinden ve ağız kokusundan uzak bir yaşam süreceğiniz vurgulandı.

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 09:36
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Kişniş bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor. 1 fincanı yetiyor. Tıkır tıkır için stressiz bir hayat yaşayın

1 fincanı yetiyor. Tıkır tıkır için stressiz bir hayat yaşayın
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İnsanlar birçok sağlık sorununa ve hastalıkları önceden önlemek için doğal besinlere yöneliyor. Bu doğal besinlerden birisi olan kişniş bitkisinin faydaları saymakla bitmiyor.

Kişniş bitkisiyle ilgili detaylar…

KİŞNİŞ BİTKİSİ NEDİR?

Kişniş, kinzi ya da aşotu, maydanozgiller familyasından, yaprakları maydanozu andıran, 20-60 santimetre yüksekliğinde, tüysüz, bir yıllık ve otsu bir bitkidir. Bu bitkinin baharat olarak kullanılan kurutulmuş meyvesi veya tohumuna da kişniş adı verilir. Kişniş sözcüğü Türkçeye Farsça'dan geçmiştir. Türkiye çapında yabani bitki veya kültür bitkisi şeklinde yetişen bir bitkidir. Kişniş otu; Isparta, Konya, Burdur gibi yörelerde yetişmekte ve bu bölgelerde bulunmaktadır.

KİŞNİŞİN FAYDALARI

-Stres, kaygı, endişe ve uyku bozukluğu gibi sorunları 1 fincan kişniş çayı sayesinde önleyebilirsiniz

-Kişniş çayını tüketenler, diş çürümesinden ve ağız kokusundan uzak bir yaşam sürecektir.

-Görme yetisini güçlendirir

-Ağız içi yaralarını iyileştirir

-Kalp hastalıklarını önler

-Stresi engeller

-Kemiklerin sağlığını korur

-Cilt hücrelerini yeniler

-Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir

-Kan şekerini dengeler

-Kolesterolü dengeler

-Hazmı kolaylaştırır

KİŞNİŞ OTU NASIL KULLANILIR? KİŞNİŞ OTUNUN KULLANIMI

 Kişniş otu; yemekler için baharat şeklinde kullanıldığı gibi, bitki çayı şeklinde de tüketilmektedir. Kişniş otunun taze hali salata türlerinde, kuru hali ise öğütülerek yemeklerin içerisinde kullanılmaktadır.

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