KİT'lerde aslan payı TPAO'ya gitti

AA muhabirinin, 2024-2026 dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden yaptığı derlemeye göre, KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lerin ödenek teklif tavanları toplamı, gelecek yıl için 271 milyar 554 milyon 705 bin lira, 2025 için 303 milyar 322 milyon 375 bin lira, 2026 için de 306 milyar 238 milyon 40 bin lira oldu.

Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 37,7'si TPAO'ya ayrıldı. Kuruma 2024 için 102 milyar 365 milyon 761 bin lira, 2025 için 126 milyar 72 milyon lira, 2026 yılı için de 141 milyar 464 milyon lira bütçe öngörüldü.

TPAO'yu, 61 milyar 284 milyon 142 bin lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 29 milyar lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) takip etti.

KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı ise gelecek yıl için 54 milyon 500 bin lirayla Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ'ye (TEMSAN) ayrıldı.

TARIMSAL FAALİYET GÖSTEREN KİT'LERİN ÖDENEK TAVANLARI

Tarımsal faaliyet gösteren KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için ayrıldı. 2024 için 75 milyon lira ayrılan genel müdürlüğün ödeneği, 2025 için 135 milyon lira, 2026 için 158 milyon 600 bin lira oldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2024 için 598 milyon 741 bin lira, 2025 yılı için 800 milyon lira ödenek tavanı belirlenirken, 2026 yılı için bu rakam 1 milyar 120 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Et ve Süt Kurumu için gelecek yıl 101 milyon bin lira olan teklif tavanı, 2025 için 180 milyon lira, 2026 için 240 milyon lira olarak belirlendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için öngörülen 1 milyar 30 milyon 479 bin liralık ödenek teklif tavanı, 2025 için 2 milyar 612 milyon 795 bin lira, 2026 için 1 milyar 170 milyon 670 bin lira oldu.

Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğünün ise gelecek yıl için 853 milyon 835 bin lira olan ödenek teklif tavanı, 2025'te 1 milyar 535 milyon lira, 2026'da 2 milyar 50 milyon lira olarak kayıtlara geçti.