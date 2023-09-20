KİT'lerde aslan payı TPAO'ya gitti

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) arasında en yüksek ödenek teklif tavanı, 2024 için 102 milyar 365 milyon 761 bin lira ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğüne verildi.

KAYNAK: AA
KİT'lerde aslan payı TPAO'ya gitti

AA muhabirinin, 2024-2026 dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi'nden yaptığı derlemeye göre, KİT'lerin bütçe ödenek teklif tavanları belirlendi.

Buna göre, kamu payı yüzde 50'nin üzerinde olan KİT'lerin ödenek teklif tavanları toplamı, gelecek yıl için 271 milyar 554 milyon 705 bin lira, 2025 için 303 milyar 322 milyon 375 bin lira, 2026 için de 306 milyar 238 milyon 40 bin lira oldu.

Gelecek yıl ödenekleri için belirlenen toplam teklif tavanının yüzde 37,7'si TPAO'ya ayrıldı. Kuruma 2024 için 102 milyar 365 milyon 761 bin lira, 2025 için 126 milyar 72 milyon lira, 2026 yılı için de 141 milyar 464 milyon lira bütçe öngörüldü.

TPAO'yu, 61 milyar 284 milyon 142 bin lira ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 29 milyar lira ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) takip etti.

KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı ise gelecek yıl için 54 milyon 500 bin lirayla Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ'ye (TEMSAN) ayrıldı.

TARIMSAL FAALİYET GÖSTEREN KİT'LERİN ÖDENEK TAVANLARI

Tarımsal faaliyet gösteren KİT'ler arasında en düşük ödenek teklif tavanı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü için ayrıldı. 2024 için 75 milyon lira ayrılan genel müdürlüğün ödeneği, 2025 için 135 milyon lira, 2026 için 158 milyon 600 bin lira oldu.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğüne 2024 için 598 milyon 741 bin lira, 2025 yılı için 800 milyon lira ödenek tavanı belirlenirken, 2026 yılı için bu rakam 1 milyar 120 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Et ve Süt Kurumu için gelecek yıl 101 milyon bin lira olan teklif tavanı, 2025 için 180 milyon lira, 2026 için 240 milyon lira olarak belirlendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne gelecek yıl için öngörülen 1 milyar 30 milyon 479 bin liralık ödenek teklif tavanı, 2025 için 2 milyar 612 milyon 795 bin lira, 2026 için 1 milyar 170 milyon 670 bin lira oldu.

Şeker Fabrikaları AŞ Genel Müdürlüğünün ise gelecek yıl için 853 milyon 835 bin lira olan ödenek teklif tavanı, 2025'te 1 milyar 535 milyon lira, 2026'da 2 milyar 50 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

İlgili Haberler
Mehmet Şimşek'in yakın dostu milyarlık kamu arazisini kaptı. Arazi İstanbul'un gözde yerinde
Benzin fiyatları için ünlü bankadan şok açıklama
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
İçki ve sigara satışının yasak kapsamı genişletildi
Öne Çıkanlar
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Herkes HaberTürk'ün mini etekli sabah spikerini konuşuyor. Ekrana çıktı reytingleri altüst etti
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Türbülans Çiğdem’in bir yalanı daha ortaya çıktı. Savcılık ifadesinin satır aralarında saklıydı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
Şenol Güneş'in memleket hasreti mi tuttu? Mirza Şeker yazdı
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Son Haberler
Uzmanı rahat hamilelik geçirmenin formülünü açıkladı Sağlık
Uzmanı rahat hamilelik geçirmenin formülünü açıkladı
Balıkesir’de motor kopartan zincirleme kaza: 2 ölü, yaralı Güncel
Balıkesir’de motor kopartan zincirleme kaza: 2 ölü, yaralı
iPhone 15 serisinin bilinmeyen bir özelliği daha çıktı. Apple kullanıcıları çok şikayetçiydi Teknoloji - Otomotiv
iPhone 15 serisinin bilinmeyen bir özelliği daha çıktı. Apple kullanıcıları çok şikayetçiydi
Wilma Elles'ın doğum yapacağı yer belli oldu. Gün saymaya başladı Magazin
Wilma Elles'ın doğum yapacağı yer belli oldu. Gün saymaya başladı
Türkiye'nin Elon Musk'a ne verdiği ortaya çıktı. Gizemli konuların yazarı açıkladı Güncel
Türkiye'nin Elon Musk'a ne verdiği ortaya çıktı. Gizemli konuların yazarı açıkladı
Yurt Dışı Üretici enflasyonu ağustosta arttı Ekonomi
Yurt Dışı Üretici enflasyonu ağustosta arttı
Önüne çıkana araca çarpmamak için kaldırıma çıktı: 3 yaralı Güncel
Önüne çıkana araca çarpmamak için kaldırıma çıktı: 3 yaralı