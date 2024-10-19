KİT'lerde en çok yatırım TPAO'ya yapılacak

Kamu İktisadi Teşebbüsü ve Bağlı Ortaklıklarının 2025 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı'ndan derlenen bilgilere göre, toplam 22 KİT'in 2025 yılı mali hedefleri belirlendi.

Bu kapsamda, gelecek yıl kamu işletmelerinin ülke kaynaklarını etkin ve verimli kullanma hedefiyle işletmecilik faaliyetlerini yerine getirmeleri ve kendi değerlerini azami düzeye çıkarmalarını sağlayacak strateji ve yöntemler ortaya konuldu.

KİT'lerin 2025'teki toplam yatırım hedefi, 405 milyar 590 milyon 289 lira olarak belirlendi. Bu tutar içinde enerji teşebbüslerinin payı yüzde 61 oldu.

Enerji alanında hizmet veren 9 KİT için toplam yatırım tutarı ise 250 milyar 312 milyon 776 bin lira olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK YATIRIM BÜTÇESİ TPAO'YA VERİLDİ

Türkiye, önceki yıllarda olduğu gibi 2025'te de doğal gaz ve petrol arama üretim çalışmalarına ağırlık vermek amacıyla yatırım bütçesini artırdı.

Program kapsamında 2025 yılı için en yüksek yatırım payına sahip KİT, 143,2 milyar lira ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) olurken, onu 45,8 milyar liralık yatırım hedefiyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) izledi.

Gelecek yıl enerji sektöründe en fazla yatırım yapacak üçüncü KİT ise 41 milyar 970 milyon lirayla Türkiye Elektrik İletim AŞ oldu.

Enerji sektöründe hizmet veren KİT'lerin 2025 için planlanan yatırım hedefleri (bin lira) listesi şöyle:

Kamu İktisadi TeşebbüsleriYatırım

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)143.229.761

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)45.800.000

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)41.970.000

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ)9.905.000

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ETİ MADEN)6.334.201

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)1.708.268

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)700.000

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ)605.000

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN)60.546

Toplam250.312.776