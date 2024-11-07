Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ülkeyi terk edeceği söyleniyordu! Gerçek bambaşka çıktı

Kazancıyla son dönemde gündemden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ şu sıralar özel hayatıyla gündeme geliyor.

2016’DA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

Fransa'nın başkenti Paris'te 2016 yılında Başak Dizer ile dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ çifti 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Çift ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşadı.

LONDRA’YA YERLEŞECEKLERDİ

Bir süre önce kreşe başlayacak olan Kurt Efe'nin eğitimi için taşınmaya karar veren ünlü çift Londra'ya yerleşeceği konuşuluyordu. Ama ikiliden İtalya pozları gelmişti.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un pozlarına beğeni yağarken çiftin ülkeyi terk edeceği iddiaları da konuşulmaya devam ediyordu. Ancak gerçek başka çıktı.

Başak Dizer iddialarla ilgili açıklama yaparak “Kıvanç’ın üç ay sürecek aşçılık kursu için Londra’dayız. Kurs bitince döneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

BERGÜZAR KOREL ÖRNEĞİ

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bu haberi yapanların, Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinin çocuklarının eğitimi için Londra’yı tercih etmesi, Tuba Büyüküstün’ün kızlarını okutmak için Paris’e yerleşmesi gibi somut örnekler olduğu için böyle düşünmeleri normal.

Peki doğru mu bu? Başak Dizer’in bu konuyu soranlara verdiği yanıt şu: “Kıvanç’ın üç ay sürecek aşçılık kursu için Londra’dayız. Kurs bitince döneceğiz.”