Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ülkeyi terk edeceği söyleniyordu! Gerçek bambaşka çıktı

Düzenleme: Kaynak: Milliyet gazetesi
Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin ülkeyi terk edeceği söyleniyordu! Gerçek bambaşka çıktı

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer'in çocuklarının eğitimi için Londra'ya yerleşeceği konuşuluyordu. Ama gerçek bambaşka çıktı. Meğerse ikilinin amacı çok farklıymış...

Kazancıyla son dönemde gündemden ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ şu sıralar özel hayatıyla gündeme geliyor.

2016’DA NİKAH MASASINA OTURMUŞTU

Fransa'nın başkenti Paris'te 2016 yılında Başak Dizer ile dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ çifti 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına aldı. Çift ilk kez anne ve baba olma mutluluğunu yaşadı.

9oo9.webp

LONDRA’YA YERLEŞECEKLERDİ

Bir süre önce kreşe başlayacak olan Kurt Efe'nin eğitimi için taşınmaya karar veren ünlü çift Londra'ya yerleşeceği konuşuluyordu. Ama ikiliden İtalya pozları gelmişti.

9i9.webp

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ'un pozlarına beğeni yağarken çiftin ülkeyi terk edeceği iddiaları da konuşulmaya devam ediyordu. Ancak gerçek başka çıktı.

Başak Dizer iddialarla ilgili açıklama yaparak “Kıvanç’ın üç ay sürecek aşçılık kursu için Londra’dayız. Kurs bitince döneceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

iii.jpg

BERGÜZAR KOREL ÖRNEĞİ

Milliyet gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Bu haberi yapanların, Bergüzar Korel-Halit Ergenç çiftinin çocuklarının eğitimi için Londra’yı tercih etmesi, Tuba Büyüküstün’ün kızlarını okutmak için Paris’e yerleşmesi gibi somut örnekler olduğu için böyle düşünmeleri normal.

Peki doğru mu bu? Başak Dizer’in bu konuyu soranlara verdiği yanıt şu: “Kıvanç’ın üç ay sürecek aşçılık kursu için Londra’dayız. Kurs bitince döneceğiz.”

Son Haberler
Samsung, DRAMpazarındaki öncülüğünü güçlendiriyor
Samsung, DRAMpazarındaki öncülüğünü güçlendiriyor
Borsa güne yükselişle başladı 07-11-2024
Borsa güne yükselişle başladı
Brent petrolün varil fiyatı 75,42 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 75,42 dolar
Trump’tan Elon Musk’a üst düzey görev! Seçim zaferinde büyük rol aldı
Trump’tan Elon Musk’a üst düzey görev! Seçim zaferinde büyük rol aldı
Bilecik’te iki araç birbirine çarpıştı! 1 kişi yaralandı
Bilecik’te iki araç birbirine çarpıştı! 1 kişi yaralandı