Kıvanç Tatlıtuğ geri dönüyor! İşte yeni projesi

Kuzey Güney, Cesur ve Güzel, Çarpışma, Aile ve özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Behlül karakteriyle hafızalara kazınan Kıvanç Tatlıtuğ, yeni bir projeyle televizyon ekranlarına geri dönüyor. Başarılı oyuncu, Adam Fawer’ın çok satan romanı “Olasılıksız”ın dizi uyarlamasında başrolü üstlenecek.

OLASILIKSIZ ROMANI DİZİYE UYARLANIYOR

Tatlıtuğ, bilimkurgu ve gerilim türünde büyük ilgi gören Adam Fawer’ın kült eseri “Olasılıksız”ın dizi versiyonunda yer alacak. Uyarlamanın, Türk televizyonlarında farklı bir atmosfer yaratması hedefleniyor. Projenin, izleyiciye yenilikçi bir hikaye anlatımı sunması bekleniyor.

YAPIM OGM PICTURES'TAN

Dizinin yapımcılığını, son yıllarda birçok ses getiren projeye imza atan OGM Pictures üstleniyor. Proje, şirketin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımla kamuoyuna duyuruldu. Yapımın yeni sezonda ekranlarda yer alacağı açıklandı.

SENARYO NECATİ ŞAHİN TARAFINDAN YAZILIYOR

Uyarlamanın senaryosunu, başarılı senarist Necati Şahin kaleme alıyor. Henüz dizinin çekim takvimi ve oyuncu kadrosu netleşmiş değil. Ancak projenin detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.