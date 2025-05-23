Kıvanç Tatlıtuğ hastalığını ilk kez açıkladı! Uzun bir süredir herkesten saklıyordu

Düzenleme: Kaynak: Sabah
Kıvanç Tatlıtuğ hastalığını ilk kez açıkladı! Uzun bir süredir herkesten saklıyordu

Oyunculuk performansı ve özel hayatıyla gündem olan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hastalığını ilk kez açıkladı. Tatlıtuğ’un zorlu bir tedavi sürecinden geçtiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kariyeriyle değil bu kez yaşadığı sağlık sorunuyla gündeme geldi. Tatlıtuğ, yaşadığı sağlık sorununu uzun bir süredir herkesten saklıyordu. Ünlü oyuncu hayat kalitesini düşüren hastalığı hakkında ilk kez konuştu.

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KAMUOYUNDAN GİZLİYORDU

Zorlu bir tedavi sürecinden geçtiği öğrenilen Kıvanç Tatlıtuğ, uzun bir süredir kamuoyundan gizlediği sağlık sorununu açıkladı.

“HAYAT KALİTEMİ DÜŞÜRDÜ”

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, ünlü oyuncunun hayat kalitesini ciddi şekilde etkileyen bu hastalık uyku sırasında solunumun durmasına neden oluyor. Öte yandan hayati risk taşıyan uyku apnesi, oyuncunun günlük yaşamını da olumsuz etkiliyor.

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HASTALIĞININ ÜSTESİNDEN GELDİ

Zorlu bir tedavi sürecinden geçen Tatlıtuğ, hastalığını yenerek sağlığına kavuştu.

Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun tekrarlayan şekilde durması veya sığlaşması durumu. En yaygın türü obstrüktif uyku apnesidir (OUA), bu durumda üst solunum yolları kısmen veya tamamen tıkanır, bu da solunumu kesintiye uğratır. Merkezi uyku apnesi daha az yaygın olup, beyindeki solunum kontrol merkezinin düzgün çalışmaması nedeniyle oluşur.

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Belirtiler:

Yüksek sesle horlama

Uykuda nefes durması (tanık olunan)

Gündüz aşırı yorgunluk

Sabah baş ağrıları

Konsantrasyon güçlüğü

Uykuya dalma veya uykuyu sürdürme sorunları

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Risk Faktörleri:

Obezite

Büyük bademcikler veya dar hava yolları

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