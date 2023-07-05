Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer ilk kez birlikte kamera karşısına geçti

Geçtiğimiz yıl oğulları Kurt Efe’yi kucaklarına alan Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer ilk kez bir reklam filmi için birlikte kamera karşısına geçti.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer ilk kez birlikte kamera karşısına geçti

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti bir ilke imza attı ve beraber Molfix adlı bebek bezi reklamında kamera karşısına geçti. Reklam filminin bir günü Gaziosmanpaşa’daki Avrasya Hastanesi’nde geçen ay çekildi. Ünlü çifte bebekleri Kurt Efe değil, cast ajansından bulunan bir bebek eşlik etti.

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Molfix’in yeni reklam kampanyası için kamera karşısına geçen Tatlıtuğ çiftinin oynadığı ilk reklam filmi önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacak.

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Bir yılı aşkın süreyi kapsayan reklam kampanyasında Tatlıtuğ ve Dizer peş peşe yeni reklam filmleri çekmeye devam edecek.

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