Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı yemekte buluştu

Kıvanç Tatlıtuğ ile yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı, önceki akşam Baltalimanı’nda bir balıkçıda objektiflere yansıdı.

Kıvanç Tatlıtuğ ile Kıvanç Kasabalı yemekte buluştu

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şimdilerde Show TV'de ekrana gelen ve ilgiyle izlenen 'Aile' adlı dizide 'Aslan Soykan' karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, Baltalimanı'ndaki bir balıkçıda objektiflere yansıdı.

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HESABI KENDİSİ ÖDEDİ

Yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı ile birlikte 17.00'da geldikleri mekanda yaklaşık 6 saat vakit geçiren oyuncu, çıkışta hesabı da kendisi ödedi.

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Kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan Tatlıtuğ ile Kasabalı, "Sonra konuşuruz, geç oldu" demekle yetindi.

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İkili, ardından kendilerini bekleyen otomobillere binerek, hızla oradan ayrıldı.

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