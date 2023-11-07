Kıvanç Tatlıtuğ mutfaktaki hünerini gösterdi. Özge Özpirinçci o anı paylaştı

Şimdilerde "Aile" dizisiyle izleyici karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ, mutfaktaki marifetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Özge Özpirinçci, yakın arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'un yemek yaptığı anı Instagram hesabında paylaştı. O paylaşım Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranlarının beğenisini aldı

Tatlıtuğ'u yemeklerin başında fotoğraflayan Özpirinçci, bu kareyi "Yapmış" notuyla paylaştı.

"GASTRONOMİ UZUN ZAMANDIR İLGİMİ ÇEKİYOR"

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği ve Kurt Efe adında bir oğlu olan Kıvanç Tatlıtuğ, mutfağa olan ilgisini şu sözlerle anlatmıştı:

"Uzun zamandır oyunculuk dışında ilgimi çeken bir şey var, aşçılık, gastronomi ve mutfak..."

PROFESYONEL AŞÇILIK EĞİTİMİ ALDI

Öte yandan Kıvanç Tatlıtuğ, aşçılık eğitimi aldığı sırada elmalı turta yaptığı anları “Profesyonel aşçılık eğitiminde bana çok değerli bilgiler öğreten tüm şeflerime teşekkür ederim” notuyla paylaşmıştı