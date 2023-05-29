Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer aşka geldi. Romantik paylaşım gündem oldu

Editör: Ersoy ÖZDEM

2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan 2022'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Mutlu bir evlilik sürdüren ve zaman zaman birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayımlayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den yeni kare geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'i öperken çektiği fotoğrafı paylaştı. Çiftin fotoğrafı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

