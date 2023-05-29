Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer aşka geldi. Romantik paylaşım gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti aşka geldi. Tatlıtuğ, eşini öperken çektiği fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer aşka geldi. Romantik paylaşım gündem oldu

Editör: Ersoy ÖZDEM

2016'da Fransa'nın başkenti Paris'te nikâh masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stilist Başak Dizer, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan 2022'de kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

3595732-d19386229dd59acfe6ffb69629106570-1366x1366.jpgMutlu bir evlilik sürdüren ve zaman zaman birlikte çekildikleri fotoğrafları da sosyal medya hesaplarından yayımlayan Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den yeni kare geldi.

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Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'i öperken çektiği fotoğrafı paylaştı. Çiftin fotoğrafı, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

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