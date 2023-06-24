Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden bir ilk

Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti her yıl olduğu gibi bu yaz da soluğu Bodrum’da aldı. Geçen yıl nisan ayında bebekleri Kurt Efe’yi kucaklarına alan ünlü çiftle ilgili kulislerde bir bilgi dolaşıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Stil danışmanlığı alanında ülkemizin bir numarası olan ve zarafetiyle göz dolduran Başak Dizer’in bir ilke imza atacağı ve eşi Kıvanç Tatlıtuğ’la Molfix’in bebek bezi reklamında oynayacağı konuşuluyor. Ünlü çiftin reklamda bebekleri Kurt Efe’yle kamera karşısına geçip geçmeyeceği ise merak konusu…

