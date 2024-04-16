Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra bir araya geldi

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Kenan İmirzalıoğlu yıllar sonra bir araya geldi
Kıvanç Tatlıtuğ oğlunun doğum günü için bir parti düzenledi. Partiye Kenan İmirzalıoğlu da katıldı. İkili dizinin ardından yıllar sonra bir arada görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğlu Kurt Efe'nin doğum günü için düzenlenen partiye birçok ünlü isim katıldı.

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Ünlü oyuncu Sinem Kobal ve eşi Kenan İmirzalıoğlu da yakın arkadaşlarını bu mutlu anlarında yalnız bırakmadı.

Sinem Kobal, eşi ve Kıvanç Tatlıtuğ'un birlikte olduğu bir kareyi “Boys” notuyla sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. İkilinin pozu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Birçok ünlü dizi ve filmde yer alan Tatlıtuğ ve İmirzalıoğlu, 2010'da yayınlanan 'Ezel' dizisinde birlikte rol almışlardı.

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