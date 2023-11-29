Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın uçak tuvaleti sahnesi dillere düştü

Final bölümüne sayılı günler kala Aile dizisi yine adından söz ettirdi. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı Aile dizisinde bir sahne dillere düştü.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ partner olarak çok beğenildiği Aile'de uçak tuvaletinde ilginç anlar yaşandı.

Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı dizide uçak tuvaletindeki öpüşme sahnesi gündem oldu. Aslan ve Devin dizide uçak tuvaletinde sevişmek için buluştu buluşmasına ama dar alanda zor anlar yaşandı.

Hostes tarafından basılan ikilinin o anları sosyal medyada 'Komik' olarak adlandırıldı. Aile dizisindeki bu sahnelere "Gülmekten çenem çıktı", "Aşırı komik sahne", "Fermuarı çektiği an üst düzey" yorumları geldi.