Kıvanç Tatlıtuğ'dan boşanma açıklaması. Görüntüler sızdırıldı

Sosyal medyadaki magazin sayfalarında paylaşılan iddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başar Dizer’den ayrılıyor.

İddialara göre, Aile dizinde başrolleri paylaşan Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ’un yakınlaşmasından Başak Dizer rahatsız oluyor.

Tatlıtuğ’un ise bu konuda eşine söz verdiği ve yakınlaşmayacağını söylediği öne sürüldü. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ yapım ekibinden bombayı aldı.

Tatlıtuğ, Sarıkaya ile yakınlaştığı bir sahneyi oynadı. Ancak oyuncu Tatlıtuğ yapım ekibinden bu sahnenin yayınlanmamasını istedi.

Ancak sahnenin sosyal medyada paylaşıldığı ve Tatlıtuğ’un paylaşımları gördüğü ileri sürüldü.

Sahnenin sızdırıldığını gören Tatlıtuğ’un “Bir daha sizinle çalışmayacağım, tebrikler şimdi sayenizde boşanabilirim” dediği iddia ediliyor.

DAHA ÖNCE DE İDDİALAR OLMUŞTU

Öte yandan daha önce de Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in boşanacağı iddia edilmişti. Olayın ortasında yine Serenay Sarıkaya vardı.

Ancak Tatlıtuğ iddialara hemen cevap vermişti. Söylemezsem Olmaz programına yaptığı açıklamada, “Evde de sette de keyifler çok yerinde. Her projede tekrarlanan bu uydurma magazin haberini kaale bile almıyoruz” demişti.