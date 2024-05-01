Kıvanç Tatlıtuğ’dan Çağatay Ulusoy açıklaması. Dostluk bitti mi?

Yakın dost olan Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy'un aralarının bozulduğu öne sürülmüş hatta ikilinin sosyal medyadan takipleşmemesi bu iddiaları güçlendirmişti.

Son olarak yüzü olduğu giyim markasının lansmanına katılan Tatlıtuğ, gazetecilerin "Çağatay Ulusoy'la küs müsünüz?" sorusuna cevap verdi.

Snobmagazin'in haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ, "Bir şeyleri birisi çıkartıyor, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Başka bir soru varsa alayım. Dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor? Bence bu sorunun cevabını siz de biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Çağatay Ulusoy da yaptığı açıklamada "Zaten ikimiz de çok aktif sosyal medya kullanmıyoruz. Hiçbir zaman birbirimizi takip etmedik. Tabi benim işim, onun işi, çocuğu oldu. O yüzden biraz görüşemiyoruz" demişti.