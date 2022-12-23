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Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e romantik yorum

İtalya tatiline devam eden Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı. Dizer'in son fotoğrafına oyuncunun yaptığı yorum ise kısa sürede gündem oldu.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 13:23
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Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in fotoğrafına olay yorum

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'e romantik yorum
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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile İtalya tatilinde. Bir süredir İtalya'daki şehirleri gezen Tatlıtuğ'un son durağı Milano oldu.

Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un çektiği kareleri Instagram'dan paylaştı. 

Dizer'in telefonda konuştuğu karelere Tatlıtuğ'un yorumu damga vurdu. Tatlıtuğ, tasarımcıya, "Durmadan seni konuşabilirim" diye yazdı.

Tatlıtuğ'un yorumu kısa sürede binlerce beğeni aldı.
 

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