Kıvanç Tatlıtuğ’dan işte bu paylaşımı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kıvanç Tatlıtuğ’dan işte bu paylaşımı

Yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Kıvanç Tatltuğ, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasındaki protestolarla ilgili bir paylaşımda bulundu. Tatlıtuğ, bir protestocuyla polisin elleriyle karşılıklı kalp işareti yaptığı anları, "İşte bu" mesajıyla paylaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve tutuklanmasıyla Saraçhane’de, Türkiye’nin birçok ilinde protestolar başladı.

Ünlü oyuncu Tatltuğ ise, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin protestolarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

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Kıvanç Tatlıtuğ, bir protestocuyla, polisin elleriyle karşılıklı kalp işareti yaptığı barışcıl anı; "İşte bu" mesajıyla yayımladı. Tatlıtuğ ayrıca, paylaşımına; alkış ve Türk Bayrağı emojisi de ekledi.

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