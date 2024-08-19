Kıvanç Tatlıtuğ'un arazisi de yandı

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve insan kaynaklı sebeplerden dolayı Türkiye’nin 4 bir yanında orman yangınları günler boyu sürmeye devam ediyor. Orman yangınlarının son kurbanlarından birisi de ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

Ufuk Özcan’ın haberine göre yakın zamanda Necdet Elmas’ın hayatından esinlenerek yapılan dizide bir gangstere hayat verecek olan Kıvanç Tatlıtuğ dizi ve filmlerden kazandıklarını gayrimenkule yatıran isimlerin başında geliyor.

Bodrum dahil İzmir’in Dikili ve Marmaris’te de yatırımları olan ünlü oyuncunun yıllar önce satın aldığı Marmaris’te bulunan arazisi de orman yangınlarından etkilendi.

Tatlıtuğ’un Marmaris ilçesinden Selimiye istikametindeki yol üzerinde bulunan arazisi de son çıkan orman yangınlarından etkilenerek küle döndü.