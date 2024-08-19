Kıvanç Tatlıtuğ'un arazisi de yandı

Düzenleme: Kaynak: Takvim
Kıvanç Tatlıtuğ'un arazisi de yandı

Türkiye’nin en ünlü ekran yüzlerinden olan Kıvanç Tatlıtuğ yakın zamanda bir gangster rolü ile ekranlara geri dönecek. Yıllardır ekranlardan kazandığı paraları gayrimenkule yatıran Kıvanç Tatlıtuğ’un yıllar önce yatırım amaçlı satın aldığı Marmaris’teki arazisi son yangınlardan etkilenerek küle döndü.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve insan kaynaklı sebeplerden dolayı Türkiye’nin 4 bir yanında orman yangınları günler boyu sürmeye devam ediyor. Orman yangınlarının son kurbanlarından birisi de ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

Ufuk Özcan’ın haberine göre yakın zamanda Necdet Elmas’ın hayatından esinlenerek yapılan dizide bir gangstere hayat verecek olan Kıvanç Tatlıtuğ dizi ve filmlerden kazandıklarını gayrimenkule yatıran isimlerin başında geliyor.

Bodrum dahil İzmir’in Dikili ve Marmaris’te de yatırımları olan ünlü oyuncunun yıllar önce satın aldığı Marmaris’te bulunan arazisi de orman yangınlarından etkilendi.

Tatlıtuğ’un Marmaris ilçesinden Selimiye istikametindeki yol üzerinde bulunan arazisi de son çıkan orman yangınlarından etkilenerek küle döndü.

standart-haber-gorseli-kopyasi-2024-08-19t080613369.webp

0x0-1724035824733.webp

0x0-1724035830057.webp

0x0-1724035863439.webp

İlgili Haberler
Kıvanç Tatlıtuğ yeni teknesiyle görücüye çıktı. Fiyatını duyanın dudağı uçukladı
Kıvanç Tatlıtuğ hikayesinde paylaştı. Gerçek ortaya çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ Kuveyt’ten gelen 12 milyon TL’lik teklifi reddetti
Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Mauro Icardi şoke oldu. Wanda Nara eski eşiyle birlikte Spor
Mauro Icardi şoke oldu. Wanda Nara eski eşiyle birlikte
Feyyaz Uçar ünlü gazeteciye patladı. O sözlere ateş püskürdü Spor
Feyyaz Uçar ünlü gazeteciye patladı. O sözlere ateş püskürdü
Uzmanından ailelere çocuklar ve tablet uyarıları Sağlık
Uzmanından ailelere çocuklar ve tablet uyarıları
TikTok fenomeni papağan Apollo Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı Dünya
TikTok fenomeni papağan Apollo Guinness Dünya Rekoru'nu kırdı
TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı Ekonomi
TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı
Kar nilüferi çiçek açtı Dünya
Kar nilüferi çiçek açtı
Kavga ettiği adamın üstüne bebek arabası attı. Sokak ortasında bıçak ve yumruklarla birbirilerine girdiler Yaşam
Kavga ettiği adamın üstüne bebek arabası attı. Sokak ortasında bıçak ve yumruklarla birbirilerine girdiler