Kıvanç Tatlıtuğ’un gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı

Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat’in paylaştığı 'İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimi New York’ta gerçekleşti. Galada tarzıyla dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ’un gömleğinin fiyatı ise sosyal medyada gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un gömleğinin fiyatı dudak uçuklattı

Aile dizisinde Aslan karakterine hayat veren oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmi 'İstanbul İçin Son Çağrı'nın New York'ta düzenlenen galasında boy gösterdi.

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İstanbul İçin Son Çağrı filminde Beren Saat ile başrolü paylaşan Tatlıtuğ’un yeni filmi 24 Kasım’da izleyici karşısına çıkacak.

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'İstanbul İçin Son Çağrı’nın özel gösterimi New York’ta gerçekleşti. Aşk- Memnu'dan sonra bir araya gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat gösterimdeki pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu.

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40 yaşındaki yakışıklı oyuncu gömleğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı. Ünlü ismin gömleğinin 31 bin 900 TL olduğu iddia edildi.

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