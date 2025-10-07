Kıyafetine gizlediği cihazla ehliyet sınavını geçemedi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Adana’da ehliyet sınavına katılan 2 kişi kopya düzeneği ile yakalandı. Şüphelilerden M.D, isimli kadın kopya düzeneğini kıyafetine özel olarak hazırladı. Diğer şüpheli ise kemerine gizlemiş.

Olay, 1 Ekim'de, Yüreğir ilçesindeki Kazım Karabekir Ortaokulu'nda açılan "e-Sınav Merkezi'nde meydana geldi. Saat 17.30'da başlayan ehliyet sınavına girişte yapılan üst aramasında, Sinan Y.'nin kemerinin altına gizlenmiş cep telefonuna ait alıcı cihaz ile kulağında kulaklık bulundu.

Aynı gün saat 19.00'da başlayan ikinci oturum öncesi yapılan kontrolde ise Medine D.'nin kıyafetinin iç kısmına dikilmiş alıcı cihaz ve kulağında kulaklık tespit edildi. Her 2 şüpheli işlemleri için polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

