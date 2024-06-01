Kıyamet balığı kıyıya vurdu. Üzerindeki işaretlerden anlaşılıyor

Fotoğraf Vietnam'ın Hue şehrinden. Sahile vuran balıkla ilgili söylenti yayılınca herkes kıyıya koştu. Üzerindeki işaretlerden balığın 'Kıyamet Balığı' denilen balık olduğu anlaşıldı. Halk arasında panik başladı. Halkın 'doğal afetlerin habercisi' olduğuna inandığı balığı görüntülemek için kıyıya koşanlar birbirleriyle yarıştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra "o zaman bir felaket olacak" yorumları yapılmaya başlandı.

Doğal afetleri önceden haber verdiği söylenen kürek balığının Vietnam'ın Hue şehri yakınlarındaki bir sahilde kıyıya vurması yerel halkı heyecanlandırdı.

Onlarca kişi balığı hayaya kaldırırken, çevredekiler de cep telefonlarıyla o kareyi ölümsüzleştirmee çalıştı.

Bölge halkı "kürek balığı görmek, başta deprem ve tsunami olmak üzere doğal afetlerin habercisidir" şeklinde yorum yaptı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra kullanıcılar gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O zaman bir felaket olacak." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bir deprme yaklaşıyor" yorumunda bulundu.