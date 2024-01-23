Kıyamet Günü Saati bugün güncellenecek. Felakete bir adım daha mı yaklaşacağız?

Sembolik olarak insanlığın kendi kendini yok etme süresini belirleyen Kıyamet Günü Saati 23 Ocak yani bugün güncellenecek.

Sembolik bir kadran olan Kıyamet Günü Saati (Doomsday clock), bilim insanları tarafından güncellenecek.

Geçen yıl sembolik saat, gece yarısına yani kıyamete 90 saniye kalaya getirilmişti. 90 saniyelik süre insanlığın kendi kendini yok etme anlamındaki en kısa süre olarak tarihe geçmişti.

Şimdi ise güncellenecek yeni süre merak konusu oldu. 2020'den beri gece yarısına 100 saniye kalmıştı.

2021 ile 2022 yıllarında değişmemiş 2023 yılında 90 saniye olarak güncellenmişti.

KIYAMET GÜNÜ SAATİ NEDİR?

1945 yılında Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer tarafından Bulletin of the Atomic Scientists adlı kurum kuruldu.

1947’de de bu ekip Kıyamet Günü Saati fikri hayata geçirdi.

1947 yılında saat gece yarısına 7 dakikayı gösteriyordu. 2007 yılına kadar saat 18 kez değiştirildi. 2020 ve 2023 yıllarında da değiştirildi.

NASIL GÜNCELLENİYOR?

Her yıl bilim insanları tarafından saat güncelleniyor ama nasıl? Nükleer savaş tehdidi, iklim kriiz gibi tehditler ele alınarak ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak saat güncelleniyor. Dolayısıyla risk analizi yapılıyor.

Bilim insanlarının belirli bir zamanda varoluşsal tehditleri okumalarına bağlı olarak

Kıyamet günü saatinin ibreleri gece yarısına yakın veya gece yarısından uzağa hareket ettiriliyor.