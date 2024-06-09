Kıyıya vuran köpek balığını kuyruğundan tutup denize attı

ABD’nin New Jersey eyaletinde kıyıya vuran köpek balığı korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Plajda bulunan bir kişi köpek balığını kuyruğundan tutarak denize atmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

New Jersey eyaletinin tatil kentlerinden biri olan Wildwood'da bir köpek balığı tesadüfen oltaya takılarak kıyıya vurdu. Plajda bulunan bir kişi köpekbalığını görünce kuyruğundan tutarak denize atmaya çalıştı.

Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüde köpek balığı ile adamın boğuşması görüldü. Sosyal medyada gündem olan görüntülerde kıyıya vuran köpek balığı çırpınırken bir kişi onu denize atmaya çalıştı. Videoda Tedirgin köpekbalığı kıpırdadığında ve sanki kurtarıcısını ısıracakmış gibi göründüğünde adam köpekbalığı üzerindeki kontrolünü kaybetti. Sonrasında ise köpek balığı denize geri bırakıldı.

O sırada çevredekiler tedirgin gözlerle köpekbalığı ile adamın arasında geçen boğuşmayı izledi. Çevredekilerden bazıları söz konusu görüntülerin ‘çılgınca’ olduğunu belirtti.