Flaş... Flaş... Kıyma 275 TL oldu. Mehmet Faraç açıkladı

Asgari ücrete yapılan zam cepleri girdiği gibi erirken fırsatçılar ve zam sevdalıları şovunu yapmaya devam ediyor.

29 bin lirayı bulan yoksulluk sınırıyla hayatta kalmaya çalışan vatandaşlara bir darbe de süper marketlerden geliyor.

Süper marketler sözde enflasyonla mücadele için sabitlediğini iddia ettiği fiyatlara her geçen gün zam yapmaya devam ediyor.

Gazeteci Mehmet Faraç resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla gerçekleri gözler önüne serdi.

Faraç, bir zincir markette 275 liraya satılın 1 kilogram kıymanın fotoğrafını şu ifadelerle paylaştı:

“275 TL. Bazı yerlerde 300 lirayı geçmiş. 1 kilo kıymanın fiyatı bir ay içinde nasıl bu hale geldi?.. Bu millet nasıl et alacak şaşıyorum? Bu memleket tarım ve hayvancılık ülkesiydi, kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. İşte vahim tablo... Ette zam durmuyor, iktidar seyrediyor.”

ERDOĞAN 'BENİM ALANIM EKONOMİ' DEMİŞTİ

Faraç'ın bu paylaşımını görenlerin aklına Erdoğan'ın sosyal medyada gündem olan "benim alanım ekonomi" sözleri geldi. Erdoğan bir konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı;

“Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz.

Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir, ben böyle inanıyorum. Alansa benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada.”