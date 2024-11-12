Kıymadan at, eşek eti çıktı. Dünyaca ünlü viskide yasaklı alkol tespit edildi

Dünyaca ünlü viski markasını neredeyse adını bilmeyen yok. Ama Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı Güvenilir gıda listesine onun adın da girdi. Hem de yasaklı alkol maddesiyle...Listede zararlı gıda maddeleri bölümüne 6 firma eklendi. Bu firmaların ikisi liste başı olurken, nedenleri de yazıldı. İki firmanın kıymada at ve eşek eti kullandığı belirtildi.

Yeni listede en çok dikkat çeken ise viskide gıdada kullanılmaması gereken yasaklı alkol kullanılmasıydı. Hem de o firma dünya çapındaki bir işletme...

Üç firma ise ürünlerinde ilaç etken maddesi kullanılması nedeniyle listeye girdi.

Gıdada tağşiş listesine 8 firma girdi. 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine eklenen 8 gıda arasında zeytinyağından et dönere, eritme peynirinden tost peyniri ve bala kadar bir çok ürün vardı. Et dönerde dil kullanıldığı belirlenirken, zeytinyağında artık yasak olmasına rağmen tohum yağı eklendiği tespit edildi. Koyun sütünden olduğu belirtilen eritme peynirinden ise koyut sütü çıkmadı. İşte o tağşiş listesi: